Зеленский о дедлайне Трампа для Путина: скоро он закончится и мы всем об этом напомним

Украина, Пятница 29 августа 2025 16:15
Зеленский о дедлайне Трампа для Путина: скоро он закончится и мы всем об этом напомним Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Украина ждет "сильных шагов" от Соединенных Штатов в адрес России, поскольку Кремль не согласился на предложения Вашингтона о встрече между украинским, российским и американским лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что был разговор и был диалог с президентом США Дональдом Трампом. С Трампом был двусторонний разговор, также было обсуждение с европейскими лидерами, что Украина подтверждает возможность переговоров и "давайте договоримся" о том, сколько ждать решения РФ.

"Каждый из нас должен отвечать за то, что он говорит и на что готов... Ждем каких-то сильных шагов от США в сторону России, потому что они предложили нам и мы согласились. А Россия еще не согласилась", - отметил он.

Зеленский добавил, что в понедельник истекает "две-три недели", которые устанавливал для России президент США, как срок по решению согласиться на двустороннюю или трехстороннюю встречу.

"Две недели будут уже в понедельник, и мы напомним всем об этом", - резюмировал украинский президент.

Напомним, президент ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров. Но Москва пока что продолжает свою агрессию и выдвигает новые условия.

Недавно президент Финляндии Александр Стубб сказал, что Путин во время нынешних переговоров по завершению войны намеренно выдвигает условия, которые невозможно принять.

Премьер-министр Канады Марк Карни в свою очередь считает, что Путин боится встречаться с Зеленским, чтобы обсуждать условия прекращения войны.

