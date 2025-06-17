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Каллас отреагировала на ночной обстрел: РФ не заинтересована в мире, необходимо усилить давление

Вторник 17 июня 2025 14:12
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Каллас отреагировала на ночной обстрел: РФ не заинтересована в мире, необходимо усилить давление Фото: Кая Каллас, высокий представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности ()
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) продолжает войну и "непоколебима" в своих атаках против Украины. Запад должен продолжать давить на страну-террориста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя Европейского союза (ЕС) по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каю Каллас, которую цитирует The Guardian.

Комментируя ночной обстрел России, Каллас назвала атаку "одним из самых разрушительных авиаударов по Киеву за время войны".

"Россия остается неумолимой в своих атаках, нацеленных на гражданское население, и продолжает войну. Это еще один знак того, что Россия просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать давление", - заявила Каллас.

В том же числе Каллас поддержала снижение верхнего предела цены на российскую нефть и выступила против того, чтобы Россия выступала посредником в любом конфликте.

"Пока мы видим такие действия, она не является посредником, которого можно реально рассматривать", - пояснила Каллас.

Массированный обстрел в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня Россия осуществила масштабную ракетную атаку на территорию Украины. Больше всего пострадали Киев и Одесса.

В столице один из самых сильных ударов пришелся по Соломенскому району, где баллистическая ракета попала в девятиэтажный жилой дом. В результате обстрела столицы погибли более 10 человек, еще сотни получили ранения. Среди погибших есть гражданин США.

В Одессе в результате вражеского обстрела погиб один человек, еще 17 получили ранения.

РБК-Украина подготовило репортаж из столицы.

Воздушные силы ВСУ заявили, что во время удара противник применил 472 единицы средств воздушного нападения.

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