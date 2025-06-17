Каллас відреагувала на нічний обстріл: РФ не зацікавлена в мирі, необхідно посилити тиск

Російська Федерація (РФ) продовжує війну й "непохитна" у своїх атаках проти України. Захід повинен продовжувати тиснути на країну-терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника Європейського союзу (ЄС) з питань закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас, яку цитує The Guardian.

Коментуючи нічний обстріл Росії, Каллас назвала атаку "одним з найруйнівніших авіаударів по Києву за час війни".

"Росія залишається невблаганною у своїх атаках, націлених на цивільне населення, і продовжує війну. Це ще один знак того, що Росія просто не зацікавлена в мирі. Тому ми повинні продовжувати тиск", - заявила Каллас.

У тому ж числі Каллас підтримала зниження верхньої межі ціни на російську нафту й виступила проти того, щоб Росія виступала посередником у будь-якому конфлікті.

"Поки ми бачимо такі дії, вона не є посередником, якого можна реально розглядати", - пояснила Каллас.