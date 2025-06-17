Каллас відреагувала на нічний обстріл: РФ не зацікавлена в мирі, необхідно посилити тиск
Російська Федерація (РФ) продовжує війну й "непохитна" у своїх атаках проти України. Захід повинен продовжувати тиснути на країну-терориста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника Європейського союзу (ЄС) з питань закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас, яку цитує The Guardian.
Коментуючи нічний обстріл Росії, Каллас назвала атаку "одним з найруйнівніших авіаударів по Києву за час війни".
"Росія залишається невблаганною у своїх атаках, націлених на цивільне населення, і продовжує війну. Це ще один знак того, що Росія просто не зацікавлена в мирі. Тому ми повинні продовжувати тиск", - заявила Каллас.
У тому ж числі Каллас підтримала зниження верхньої межі ціни на російську нафту й виступила проти того, щоб Росія виступала посередником у будь-якому конфлікті.
"Поки ми бачимо такі дії, вона не є посередником, якого можна реально розглядати", - пояснила Каллас.
Масований обстріл у ніч на 17 червня
У ніч на 17 червня Росія здійснила масштабну ракетну атаку на територію України. Найбільше постраждали Київ та Одеса.
У столиці один із найсильніших ударів припав по Солом’янському району, де балістична ракета влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок обстрілу столиці загинули понад 10 осіб, ще більше сотні отримали поранення. Серед загиблих є громадянин США.
В Одесі внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще 17 зазнали поранень.
РБК-Україна підготувало репортаж зі столиці.
Повітряні сили ЗСУ заявили, що під час удару противник застосував 472 одиниці засобів повітряного нападу.
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