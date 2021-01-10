Календар вболівальника: головні спортивні події у 2021 році

Через поширення коронавірусу минулого року масово переносили і скасовували спортивні заходи. Найважливіші змагання перенесли на 2021 рік, через що він буде чи не найбільш насиченим в історії спорту.

Січень

8 - 10 січня – п'ятий етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі (Німеччина). Заплановано шість гонок, серед яких - спринт, гонка переслідування і змішана естафета.

13 - 17 січня – шостий етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі (Німеччина). Біатлоністи бігтимуть спринт, естафету і мас-старт.

15 - 18 січня в Загребі (Хорватія) відбудеться міжнародний турнір серії Гран-прі з греко-римської боротьби. До складу збірної України на змагання потрапив срібний призер Олімпійських ігор 2016 року Жан Беленюк, який не виступав з вересня 2019 року, коли став дворазовим чемпіоном світу.

21 - 24 січня – сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антхольці (Італія), який містить індивідуальну гонку, мас-старт і естафету.

27 - 31 січня пройде відкритий чемпіонат Європи з біатлону, який буде проводитися в Душниках-Здруй, Польща. Минулого року чемпіонат був запланований в естонському Отепяя, але через відсутність снігу його перенесли в Раубічі (Білорусь). Тоді збірна України завоювала чотири медалі.



Лютий

8 - 21 лютого – відкритий чемпіонат Австралії з тенісу (Australian Open). Перший великий тенісний турнір в році замість традиційної другої половини січня пройде на три тижні пізніше. Це пов'язано з тим, що гравцям перед початком змагань необхідно пройти двотижневий карантин. На турнірі в Мельбурні планує виступити і перша ракетка України Еліна Світоліна.

10 - 21 лютого – чемпіонат світу з біатлону. Головний старт сезону в нинішньому році пройде в словенській Поклюці. Саме до цього змагання більшість спортсменів готується цілеспрямовано, щоб пік форми припав саме на цей період. На ЧС пройдуть абсолютно всі типи перегонів - індивідуальна, спринт, гонка-переслідування, мас-старт, естафети, супермікст і змішана естафета. Всього їх буде 12.

13 лютого стартує друга частина чемпіонату України з футболу. Вперше за останні кілька років лідером турнірної таблиці на зимову перерву вирушило "Динамо". В цей день "біло-сині" вдома зустрінеться з "Олімпіком". "Шахтар", який скоротив відставання від киян завдяки технічній перемозі, в гостях зіграє з "Колосом".

на 16 - 17 і 23 - 24 лютого заплановані перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Найпотужнішим протистоянням стане поєдинок між каталонською "Барселоною" і французьким ПСЖ. З повним списком пар можна ознайомитися за посиланням.

18 лютого відбудуться перші поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи. Україну на даному етапі турніру представлять "Динамо" і "Шахтар". Кияни вдома зіграють з бельгійським "Брюгге", а донеччани на виїзді зустрінуться з тель-авівським "Маккабі".

25 лютого відбудуться відповідні зустрічі плей-офф Ліги Європи. Підопічні Мірчі Луческу відправляться на полі суперника, а "гірники" зіграю будинку. Наступного дня пройде жеребкування 1/8 фіналу.

Березень

3 березня відбудуться матчі 1/4 фіналу Кубку України. Чинний володар трофею - київське "Динамо" - буде протистояти "Колосу", а чемпіон України - донецький "Шахтар" - "Агробізнесу", "Дніпро-1" - "Олександрії", а "Верес" - "Зорі".

9 - 10 і 16 - 17 березня пройдуть відповідні зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Жеребкування наступних стадій відбудеться 19 березня.

11 березня – перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

18 березня – матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

24 березня збірна України стартує у відборі на чемпіонат світу-2022 виїзним матчем проти збірної Франції. Команда Дідьє Дешама є чинним чемпіоном світу. Минулого року "синьо-жовтий" зустрічалися з французами в рамках товариської зустрічі, зазнавши найбільшої поразки у своїй історії.

28 березня в рамках другого туру відбору ЧС-2022 підопічні Андрія Шевченка у Львові прийматимуть команду Фінляндії. У двох попередніх зустрічах із суперником обидва рази перемогу здобула наша команда.

31 березня "синьо-жовті" зіграють в третьому турі кваліфікації ЧС-2022 у Львові проти Казахстану. У своїй історії збірні зустрічалися чотири рази якраз в групах у відборі до чемпіонатів світу. І кожен раз українці здобували перемогу.

Квітень

6 - 7 квітня – перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

21 квітня пройдуть поєдинки 1/2 фіналу Кубка України.

13 - 14 квітня – матчі у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

27 - 28 квітня – перші матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Травень

4 - 5 травня – матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

12 травня має пройти фінал Кубка України з футболу. Проведення заплановано в Тернополі на міському стадіоні, який не зміг прийняти матч торік через пандемію коронавірусу.

23 травня – відкритий чемпіонат Франції з тенісу (Roland Garros). Минулого сезону турнір був перенесений на вересень-жовтень зі звичного травня-червня. До цього Ролан Гаррос ніколи не розігрувався восени. Вперше в історії він завершував серію турнірів "Великого шлему".

26 травня фінальний матч Ліги Європи прийматиме "Арена Гданськ" в Польщі. Спочатку Гданськ мав провести фінал 2020 року. Однак через Covid-19 завершальні раунди турніру дограли в Німеччині.

29 травня відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Вирішальний матч прийме Олімпійський стадіон в Стамбулі, де повинен був відбутися фінал торішнього турніру, але також через коронавірус був перенесений в Лісабон.

Червень

11 червня - 11 липня – чемпіонат Європи з футболу. Євро-2020 зберіг назву попри перенесення турніру на 2021 рік. Це дозволило зберегти оригінальну концепцію змагань і відсвяткувати 60-річчя з дня проведення першого в історії чемпіонату Європи з футболу. До ювілею присвятити новий формат турніру, проведення якого заплановано на 12 аренах 12 міст континенту. Якщо плани організаторів знов не зламає коронавірус.

13 червня в фінальній частині Євро-2020 стартує збірна України. В цей день в Амстердамі "синьо-жовті" зіграють з Нідерландами.

17 червня підопічні Андрія Шевченка проведуть другий матч групового турніру європейської першості - в Бухаресті проти Північної Македонії.

21 червня в останньому поєдинку на груповому етапі Євро-2020 "синьо-жовті" будуть протистояти збірній Австрії.

28 червня - 11 липня – Вімблдон. Минулого року головний тенісний турнір світу не відбувся через пандемію коронавірусу. Проведення найстарішого турніру планети було скасовано вперше за 75 років.

Липень

8 липня стартує новий єврокубковий турнір – Ліги конференцій. Його учасниками стануть клуби, що вилетіли на ранніх відбіркових стадіях і за підсумками групового раунду Ліги Європи. Матчі Ліги конференцій будуть проводитися щочетверга, переможець турніру отримає пряму путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

23 липня - 8 серпня – Олімпійські ігри в Токіо, які пройдуть на рік пізніше, ніж планувалося, збережуть в назві 2020. Це буде головний турнір вже не чотирьох, а п'ятиріччя. На минулій Олімпіаді в України була найменша кількість медалей - 11, серед яких дві золоті. До цього менш ніж два десятки нагород з літніх Ігор українські атлети не привозили. Але на майбутній Олімпіада у нашої збірної більш райдужні перспективи.

Серпень

25 серпня - 6 вересня - XVI літні Паралімпійські ігри. Змагання пройдуть на тих же майданчиках, які перед цим передбачається використовувати для літніх Олімпійських ігор 2020 року. У програму будуть включені змагання з бадмінтону та тхеквондо, які замінять вітрильний спорт і одну з дисциплін паралімпійського футболу.

кінець серпня (дата ще не затверджена) - Суперкубок УЄФА, в якому зустрінуться переможець Ліги чемпіонів і Ліги Європи нинішнього сезону. Матч міг пройти на стадіоні в Харкові, але виконком УЄФА вибрав столицю Північної Ірландії - Белфаст і стадіон "Віндзор Парк".

30 серпня - 12 вересня – Відкритий чемпіонат США з тенісу (US Open) є четвертим і завершальним тенісним турніром серії "Великого шлему". Минулого року на турнірі зіграла рекордна кількість українських тенісисток.

Вересень

1 вересня збірна України продовжить кваліфікаційні змагання чемпіонату світу 2022 року поєдинком в гостях проти Казахстану.

4 вересня підопічні Андрія Шевченка в п'ятому турі відбору ЧС-2022 прийматимуть Францію.

Жовтень

9 жовтня національна команда України проведе виїзний поєдинок сьомого туру кваліфікації світової першості 2022 з Фінляндією.

12 жовтня синьо-жовті в рамках восьмого туру відбору ЧС-2022 зіграють вдома проти Боснії та Герцеговини.

(дати ще не затверджені) чемпіонат світу зі спортивної гімнастики, який прийме японське місто Кітакюсю. Спочатку турнір повинен був пройти в Копенгагені, але потім данська сторона відмовилася. Таким чином, Японія проведе спочатку чемпіонат світу зі спортивної гімнастики, а потім - з художньої гімнастики.

Обидва чемпіонати проходять щорічно, за винятком тих років, в які проводяться Олімпіада. На 2020 рік чемпіонати світу були заплановані, однак Ігри в Токіо були перенесені, таким чином, у 2021 році пройдуть і чемпіонати світу, і Олімпіада.

Листопад

16 листопада підопічні Андрія Шевченка завершать кваліфікаційний турнір чемпіонату світу 2022 року виїзним поєдинком проти Боснії та Герцеговини.

Грудень

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