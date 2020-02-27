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Збірна України з біатлону стала чемпіоном Європи у змішаній естафеті

Новини » Спорт     27.02.2020 - 17:21
Збірна України з біатлону стала чемпіоном Європи у змішаній естафеті

Четверта медаль української команди на континентальній першості

Збірна України завоювала золото в змішаної естафети на чемпіонаті Європи з біатлону в Раубічах, Білорусь. Про це повідомляється Twitter в змагань.

"Синьо-жовту" команду представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Другою фінішну лінію перетнула команда Росії. Бронзову нагороду здобули біатлоністи з Норвегії.

Раніше сьогодні Україна виграла бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті.

Далі календар чемпіонату бере одноденну паузу, щоб в суботу, 29 лютого, продовжитися спринтами у чоловіків (11:30) і жінок (14:30).

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