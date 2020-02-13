ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чемпіонат Європи-2020 з біатлону перенесений через відсутність снігу

Новини » Спорт     13.02.2020 - 16:56
Чемпіонат Європи-2020 з біатлону перенесений через відсутність снігу
Фото: змагання в Раубічах 2019 роки (biathlonworld.com)

Змагання замість Естонії пройдуть в Білорусі

Чемпіонат Європи з біатлону, який повинен був пройти в естонському місті Отепя, перенесений в Раубічі (Білорусь). Про це повідомляється на сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Провести турнір в Естонії не вдасться через відсутність снігу.

Також в Раубічах незабаром пройде восьмий заключний етап Кубка IBU. Чемпіонат Європи, як і планувалося, відбудеться з 26 лютого по 1 березня, а фінальний етап - з 5 по 8 березня.

Минулого року в білоруському місті проводили чемпіонат Європи 2019 року, чемпіонат світу з літнього біатлону 2019 року і фінальний етап Кубка IBU в сезоні-2019/2020.

Зазначимо, через відсутність снігу в поточному сезоні змінили місце проведення вже два етапи Кубка IBU.

Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Хуахіні Українець Новіков став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби
Новини України чемпионат ЕвропысоревнованияПогодаБиатлон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся