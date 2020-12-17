"Шахтар" скоротив відставання від "Динамо" завдяки технічній перемозі

Фото: матч "Інгулець" - "Шахтар" в Кропивницького не відбувся (twitter.com/FCShakhtar)

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс рішення щодо скасованого матчу 13 туру української Прем'єр-ліги між "Інгульцем" та "Шахтарем". Клубу з Петрового зарахували технічну поразку з рахунком 0:3.

Про це повідомляється на сайті УАФ.

КДК встановив провину "Інгульця" в незабезпеченні підготовки футбольного поля на стадіоні "Зірка" в Кропивницького для проведення матчу. Поле виявилося неготовим до проведення зустрічі, оскільки на стадіоні не був включений підігрів. Додатково клуб повинен заплатити грошовий внесок у розмірі 50 тисяч гривень.

Поєдинок повинен був відбутися в неділю, 13 грудня.

Таким чином, "Шахтарю" зарахували технічну перемогу з рахунком 3:0, в результаті чого команда Луїша Каштру скоротила відставання від лідируючого в турнірній таблиці "Динамо" до одного очка. "Інгулець" залишився на 10 позиції.

Команди української Прем'єр-ліги відправилися на зимову паузу до лютого 2021 року.

Нагадаємо, вже відомі суперники київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи.