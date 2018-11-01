Харків претендує на проведення Суперкубка УЄФА в 2021 році

Фото: стадіон "Металіст" (ffu.ua)

Ще один важливий єврокубковий матч може відбутися в Україні

Харків претендують на проведення Суперкубка УЄФА в 2021 році. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Крім українського міста, заяви про бажання проведення єврокубкового поєдинку також направили Мінськ, Гельсінкі і Белфаст.

Зазначається, що вираз інтересу не накладає зобов'язань. Остаточні пропозиції разом із заявочним досьє треба подати до 15 лютого 2019 року. Виконавчий комітет УЄФА вибере місто в травні або червні 2019 року.

Федерація футболу України спільно з Харківською обласною державною адміністрацією (ХОДА) випустили спільну заяву, в якому заявили про готовність поборотися за право проведення поєдинку.

"Усі необхідні документи для оформлення повноцінної заявки, відповідно до вимог УЄФА, будуть зібрані спільно ФФУ та керівництвом ХОДА до лютого 2019 року. Є всі підстави розраховувати на те, що Харків зможе провести матч за Суперкубок УЄФА на найвищому рівні. Підтвердженням цього є організація фіналу Ліги чемпіонів у Києві в травні цього року, що заслужила найвищу оцінку керівництва УЄФА", - йдеться у повідомленні на сайті ФФУ.