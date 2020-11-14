Велика Британія хоче одноосібно прийняти всі матчі Євро-2020

Фото: стадіон "Уемблі" (thefa.com)

Велика Британія хоче самостійно прийняти всі матчі Євро-2020, перенесеного на літо наступного року. Футбольна асоціація Англії (FA) вже веде відповідні переговори з Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Про це повідомляє The Daily Mail.

При цьому матчі можуть провести з уболівальниками, розробивши систему тестування фанатів на COVID-19 до входу на стадіони. В Англії очікують, що УЄФА ухвалить рішення щодо цього питання протягом двох місяців.

Зазначимо, Англія, Уельс і Шотландія вийшли на Євро-2020, а Північна Ірландія - немає.

Раніше вже повідомлялося, що розглядається варіант з проведенням чемпіонату Європи на території однієї країни, тоді кандидатом називалася Росія.

Однак пізніше УЄФА повідомив, що не планує міняти формат Євро-2020 і зосереджений на проведенні турніру в 12 містах з фанатами на трибунах, хоча і не виключать, що через пандемію їх число може бути скорочено.

Нагадаємо, вже відомі всі учасники перенесеного Євро-2020.

На Євро-2020 зіграє і збірна України. Команда Андрія Шевченка потрапила в групу С, де зустрінеться з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією.