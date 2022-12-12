ua ru
Пн, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кадровых планов по правительству нет, но объединения министерств могут быть, - Шуляк

Новина українською →
Понедельник 12 декабря 2022 09:36
Кадровых планов по правительству нет, но объединения министерств могут быть, - Шуляк Фото: Елена Шуляк (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Елизавета Драбкина

В Украине могут оптимизировать структуру государственного аппарата и объединить некоторые министерства.

Об этом глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала в интервью РБК-Украина.

"Если даже смотреть на бюджет 2023 года, у нас расходы на чиновников сокращены более чем на 11 миллиардов и вполне логично оптимизировать структуру госаппарата", - сказала она.

Шуляк отметила, что говорить о каких-то конкретных вещах следует тогда, когда решение об объединении министерств и об оптимальной структуре принимается правительством, а не профильным комитетом.

"Одно совещание по объединению министерств повлекло за собой взрыв в СМИ, но ничего пока не оправдалось из тех прогнозов. Но нормально и логично, что ищется более эффективная и результативная система управления", - добавила она.

К тому же, по словам Шуляк, на повестке дня нет вопросов об увольнении и назначении в Кабмине.

"У нас было провальное голосование за увольнение главы Счетной палаты Пацкана - это как раз было больше связано с дисциплиной, не с политикой", - отметила глава партии.

Напомним, ранее произошло объединение Министерства развития общин и территорий и Министерства инфраструктуры. Его возглавил Александр Кубраков, назначенный на должность вице-премьер-министра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Верховная рада Слуга народа
NEWS
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
DAILY
Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Елена Шуляк: Прогнозировать сейчас выборы, понимая ситуацию на фронте, это немного кощунство