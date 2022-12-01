Рада не поддержала увольнение Пацкана с должности главы Счетной палаты

Верховная Рада провалила голосование за снятие Велария Пацкана с должности главы Счетной палаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Он ранее отозвал свое заявление, а постановление #8211 было вынесено в зал и набрала всего 215 голосов", - пишет Железняк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что НАБУ сообщило о подозрении Пацкана из-за незаконного получения компенсации за жилье.

Позже глава Счетной палаты написал заявление об отставке. Однако, как утверждал Железняк, Пацкан отозвал заявление накануне заседания Бюджетного Комитета ВРУ.

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