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Рада не поддержала увольнение Пацкана с должности главы Счетной палаты

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Четверг 01 декабря 2022 16:29
Рада не поддержала увольнение Пацкана с должности главы Счетной палаты Фото: Валерий Пацкан, глава Счетной палаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная Рада провалила голосование за снятие Велария Пацкана с должности главы Счетной палаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Он ранее отозвал свое заявление, а постановление #8211 было вынесено в зал и набрала всего 215 голосов", - пишет Железняк.

Рада не поддержала увольнение Пацкана с должности главы Счетной палаты

Фото: результаты голосования за увольнение Валерия Пацкана (t.me/yzheleznyak)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что НАБУ сообщило о подозрении Пацкана из-за незаконного получения компенсации за жилье.

Позже глава Счетной палаты написал заявление об отставке. Однако, как утверждал Железняк, Пацкан отозвал заявление накануне заседания Бюджетного Комитета ВРУ.

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