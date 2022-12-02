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В Украине появилось новое министерство. Его возглавит Кубраков

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Украина, Пятница 02 декабря 2022 18:43
В Украине появилось новое министерство. Его возглавит Кубраков Фото: вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство создало новое министерство путем соединения Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий в Украине. Возглавит его вице-премьер-министр Александр Кубраков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и представителя Кабинета Министров в Верховной раде Тараса Мельничука .

Сегодня, 2 декабря, на заседании правительства приняли решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий. Объединение переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Данное объединение позволит более эффективно планировать и реализовывать процесс восстановления. В следующем году на программу экстренного восстановления Украине необходимо 17 миллиардов долларов.

"Правительство находится на постоянном контакте с партнерами, чтобы привлечь эти средства", - объясняет Шмигаль.

Консолидировать работу нового министерства будет новый вице-премьер-министр Александр Кубраков.

Напомним, Верховная Рада назначила Александра Кубракова на должность вице-премьер-министра. Ранее он возглавлял министерство инфраструктуры.

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