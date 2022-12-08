"Кадыровцы" скрылись с территории Запорожской АЭС перед визитом МАГАТЭ

Как отмечает ЦНС, россияне пытаются в очередной раз показать шоу перед комиссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поэтому вывозят за пределы станции ее наиболее одиозных "защитников".

"Именно защитой захваченной станции в Энергодаре россияне объясняют присутствие своих войск и тяжелой техники", - говорится в сообщении Центра.

Вместе с тем, на станцию прибыл один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев, которому поставлена задача показать "нужную картинку" - возможное "отступление" россиян со станции.

Центр отмечает, что ранее, во время предыдущих визитов инспекторов МАГАТЭ, россияне намеренно обстреливали соседние со станцией районы. Поэтому ЦНС призывает местных жителей покинуть город к моменту его освобождения.