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"Кадыровцы" скрылись с территории Запорожской АЭС перед визитом МАГАТЭ

Фото: "кадыровцы" скрылись с территории Запорожской АЭС (meta.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

"Кадыровцы" покинули Запорожскую атомную электростанцию из-за приезда комиссии МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечает ЦНС, россияне пытаются в очередной раз показать шоу перед комиссией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поэтому вывозят за пределы станции ее наиболее одиозных "защитников".

"Именно защитой захваченной станции в Энергодаре россияне объясняют присутствие своих войск и тяжелой техники", - говорится в сообщении Центра.

Вместе с тем, на станцию прибыл один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев, которому поставлена задача показать "нужную картинку" - возможное "отступление" россиян со станции.

Центр отмечает, что ранее, во время предыдущих визитов инспекторов МАГАТЭ, россияне намеренно обстреливали соседние со станцией районы. Поэтому ЦНС призывает местных жителей покинуть город к моменту его освобождения.

Сегодня, 8 декабря, РБК-Украина сообщало, что российские войска готовят очередную провокацию на захваченной Запорожской атомной электростанции. Для этого на территорию объекта завезли РСЗО "Град".

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что МАГАТЭ заняло принципиальную позицию и требует от России, чтобы ее войска покинули Запорожскую АЭС.

В России, в свою очередь, заявили, что Москва обсуждает с МАГАТЭ декларацию по зоне ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. При этом в МИДе РФ утверждают, что захваченную станцию не собираются выводить из-под контроля России.

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МАГАТЭ