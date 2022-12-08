"Кадирівці" втекли з території Запорізької АЕС перед візитом МАГАТЕ

Як зазначає ЦНС, росіяни намагаються вчергове показати шоу перед комісією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), тому вивозять за межі станції її найбільш одіозних "захисників".

"Саме захистом захопленої станції в Енергодарі росіяни пояснюють присутність своїх військ та важкої техніки", - йдеться у повідомленні Центру.

Натомість на станцію прибув один з головних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов, якому поставлено завдання показати "потрібну картинку" - можливий "відступ" росіян зі станції.

Центр зауважує, що раніше, під час попередніх візитів інспекторів МАГАТЕ, росіяни навмисно обстрілювали сусідні зі станцією райони. Тому ЦНС закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його звільнення.