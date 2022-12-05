Россия обсуждает с МАГАТЭ декларацию по зоне ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, - МИД
Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии параметры декларации о создании вокруг Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической, ядерной безопасности ЗАЭС мы обсуждаем с Секретариатом МАГАТЭ, который в свою очередь пытается взаимодействовать с Украиной", - сказала чиновница страны-агрессора.
Она также прокомментировала прогноз гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что решение по созданию зоны ядерной безопасности может быть достигнуто до конца 2022 года.
"Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно", - заявила Захарова.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что МАГАТЭ заняло принципиальную позицию и требует от России, чтобы ее войска покинули Запорожскую АЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.