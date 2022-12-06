В России заявляют, что выходить из Запорожской АЭС не собираются

В министерстве иностранных дел РФ заявляют, что захваченную украинскую Запорожскую атомную электростанцию не собираются выводить из-под контроля России, и якобы только они могут обеспечить ядерную безопасность АЭС.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ".

Таким образом в министерстве страны-агрессора, судя по всему, "рубят" предложения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании демилитаризованной и охраняемой зоны вокруг Запорожской АЭС, оккупированной войсками РФ с марта.

"Ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под контроля России или передаче управления какой-то "третьей стороне" речи быть не может", - заявила Захарова, комментируя слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и РФ о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, и отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности передачи управления станции "третьему лицу".

Также официальный представитель МИД РФ утверждает, захваченная украинская станция "находится на территории России и полностью контролируется Россией".

"Мы исходим из того, что только мы в состоянии обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС", - рассказала она.

Никакого ответа от МАГАТЭ на такие заявления из Москвы не последовало.

Напомним, на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что надеется достичь договоренности с РФ и Украиной о защите Запорожской АЭС до конца года. В разговоре с журналистами La Repubblica он сказал, что "есть конкретное предложение по обеспечению безопасности ЗАЭС, и был достигнут важный прогресс", и напомнил о своем обсуждении этой темы во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 11 октября.