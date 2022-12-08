Оккупанты готовят очередную провокацию на Запорожской АЭС. Привезли "Грады"
Российские войска готовят очередную провокацию на захваченной Запорожской атомной электростанции. Для этого на территорию объекта завезли РСЗО "Град".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатома".
"Это оружие захватчики разместили возле энергоблока № 6, рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некоторые «защитные сооружения» в тайном режиме, нарушая все условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности", - отмечают в предприятии.
По мнению "Энергоатома", оккупанты могут готовиться к обстрелам противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива.
"Весь мир понимает вопиющие нарушения всех норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, используемой захватчиками для военных целей. С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку; заменяли территорию станции и подъездные пути к ней", - говорится в сообщении.
На фоне возможной провокации "Энергоатом" обратился к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу и в очередной раз призвал создать зону безопасности внутри и вокруг станции при ее полной демилитаризации и деоккупации.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что МАГАТЭ заняло принципиальную позицию и требует от России, чтобы ее войска покинули Запорожскую АЭС.
В России, в свою очередь заявили, что Москва обсуждает с МАГАТЭ декларацию по зоне ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. При этом в МИД РФ увтерждают, что захваченную станцию не собираются выводить из-под контроля России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.