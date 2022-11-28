МАГАТЭ требует от России покинуть Запорожскую АЭС, - Подоляк

"Они собирались ультимативно требовать у МАГАТЭ признать этот объект юридически объектом "Росатома", завести туда российскую команду, которая занималась бы там производственным процессом. После этого по умолчанию это бы так и работало", - отметил Подоляк.

По его словам, на станции не может находиться любая другая не юридическая команда, то есть не украинская, которая будет заниматься производственным процессом.

"Это в общем-то не очень устраивает россиян, и поддержки относительно своих эскалационных планов на ЗАЭС они нигде не имели. С другой стороны, ситуация на фронтах сейчас такова, что Россия только борды может поставить, мол, она здесь навсегда. В военном плане она может ждать интересных событий в Запорожской области, поэтому уже начала подготовку к "отрицательному" наступлению", - добавил советник главы Офиса президента.