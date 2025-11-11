ua en ru
Качка примет участие в заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе, - источники

Украина, Вторник 11 ноября 2025 11:37
Фото: Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

11 ноября в Брюсселе состоится очередное заседание Совета Украина-НАТО. В нем примет участие вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Об этом РБК-Украина стало известно из собственных источников.

По данным источника, сегодня состоится заседание Совета Украина-НАТО. Это часть регулярных встреч с украинскими чиновниками.

Стоит заметить, что данное заседание ранее не анонсировалось пресс-службой Альянса.

Также ранее мы писали, что 15 октября, министры обороны стран НАТО встретились в Брюсселе. Они обсудили усиление сдерживания и обороны Альянса, опираясь на решения, принятые на саммите в Гааге, а также дальнейшую поддержку Украины.

В тот же день состоялась встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО. В мероприятиях принимали участие министры обороны ряда государств.

Что такое Совет НАТО-Украина

Совет НАТО-Украина - это площадка постоянных консультаций между Киевом и Североатлантическим альянсом, созданная для координации сотрудничества в политической, военной сферах и сфере безопасности.

Основная задача формата - обсуждение вопросов безопасности, оборонной поддержки, проведение реформ в секторе обороны, планирование совместных действий и стратегической помощи Украине на фоне российской агрессии.

Заседания Совета могут проводиться как в плановом порядке, так и в срочном режиме. Внеочередные встречи созывают в случае критических событий или обострения ситуации - например, после масштабных атак РФ или резкого повышения уровня угроз.

Во время таких заседаний представители Украины и страны-члены НАТО согласовывают политическую и военную поддержку, обмениваются информацией о рисках и ищут способы усиления дипломатического давления на агрессора.

В работе Совета могут принимать участие послы, министры обороны или иностранных дел, а также другие высокопоставленные чиновники.

Принятые в этом формате решения носят политический характер и задают направление для дальнейших действий Альянса по поддержке Украины.

Совет Украина-НАТО

Кроме этого 1 сентября, стало известно, что Украина созывает внеочередное заседание Совета Украина-НАТО. Причиной заседания были массированные воздушные атаки России по территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что планируется обсудить адекватный ответ на недавние атаки российских оккупантов.

