Министры обороны НАТО соберутся в Брюсселе: РБК-Украина выяснило ключевые темы обсуждений

Бельгия, Вторник 14 октября 2025 15:48
Министры обороны НАТО соберутся в Брюсселе: РБК-Украина выяснило ключевые темы обсуждений Фото: министры обороны НАТО обсудят предоставление Украине срочной военной помощи (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Валерий Ульяненко

Завтра, 15 октября, министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе. Они обсудят усиление сдерживания и обороны Альянса, опираясь на решения, принятые на саммите в Гааге, а также дальнейшую поддержку Украины.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом рассказал чиновник НАТО.

Эта встреча министров НАТО станет первой после саммита лидеров стран-членов Альянса в Гааге в июне этого года.

Они обсудят прогресс в реализации новых целей НАТО, чтобы обеспечить наилучшее оснащение вооруженных сил и их готовность защищать граждан.

Министры также подытожат коллективную позицию сдерживания и обороны и меры, принятые для ее дальнейшего укрепления. Они также обменяются мнениями относительно реализации миссий и операций НАТО, в частности "Восточный страж", "Балтийский страж", КФОР и миссия НАТО в Ираке.

Кроме того, они обсудят вопрос дальнейшей поддержки Украины, безопасность которой тесно связана с безопасностью НАТО. Он будет подниматься на заседании Совета НАТО-Украина с участием министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и Верховного представителя ЕС Каи Каллас.

Чиновник НАТО отметил продолжение усилий с целью прекращения войны против Украины и обеспечения справедливого и длительного мира.

По его словам, чрезвычайно важным является получение Украиной срочной военной помощи, необходимой для обороны сегодня и сдерживания будущей агрессии.

НАТО играет ключевую роль в координации этой помощи, в частности через командование в Висбадене (Программа НАТО по безопасности и обучения для Украины, NSATU) и через Приоритетный перечень потребностей Украины (PURL).

После встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире НАТО состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, организованное Германией и Великобританией.

Напомним, в среду, 15 октября, состоится встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО. В мероприятиях примут участие министры обороны ряда государств.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что приоритетной темой обсуждения во время заседания в формате "Рамштайн" станет усиление украинской ПВО.

