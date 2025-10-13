"Рамштайн" и Совет Украина-НАТО в один день: в Альянсе показали расписание

В среду, 15 октября, состоится встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО. В мероприятиях будут участвовать министры обороны ряда государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Североатлантического Альянса.

Ожидается, что министры начнут прибывать в штаб-квартиру НАТО и давать комментарии для прессы с 8 утра (9 утра по киевскому времени). На 8:30 (9:30 по Киеву) запланировано совместное заявление генсека НАТО Марка Рютте и главы Пентагона Пита Хегсета.

Уже в 9:00 (10:00 по киевскому) начнется отдельная встреча министров обороны стран НАТО.

Заседание Совета Украина-НАТО начнется в 12:30 (13:30 по Киеву). После него будет брифинг Рютте.

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины начнется в 15:00 (16:00 по Киеву). В его начале запланированы публичные вступительные заявления министров обороны Великобритании, Германии и Украины.

Затем в 17:00 (18:00 по Киеву) пройдет брифинг Марка Рютте и украинского министра обороны Дениса Шмыгаля, а в 17:40 (18:40 по Киеву) состоится совместная пресс-конференция.