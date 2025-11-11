ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Качка візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО в Брюсселі, - джерела

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 11:37
UA EN RU
Качка візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО в Брюсселі, - джерела Фото: Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

11 листопада в Брюсселі відбудеться чергове засідання Ради Україна-НАТО. У ньому візьме участь віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Про це РБК-Україна стало відомо з власних джерел.

За даними джерела, сьогодні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Це частина регулярних зустрічей з українськими чиновниками.

Варто зауважити, що дане засідання раніше не анонсувалося пресслужбою Альянсу.

Також раніше ми писали, що 15 жовтня, міністри оборони країн НАТО зустрілися в Брюсселі. Вони обговорили посилення стримування і оборони Альянсу, спираючись на рішення, прийняті на саміті в Гаазі, а також подальшу підтримку України.

Того ж дня відублась зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО. У заходах брали участь міністри оборони низки держав.

Що таке Рада НАТО-Україна

Рада НАТО–Україна - це майданчик постійних консультацій між Києвом і Північноатлантичним альянсом, створений для координації співпраці у політичній, військовій та безпековій сферах.

Основне завдання формату - обговорення питань безпеки, оборонної підтримки, проведення реформ у секторі оборони, планування спільних дій та стратегічної допомоги Україні на тлі російської агресії.

Засідання Ради можуть проводитися як у плановому порядку, так і в терміновому режимі. Позачергові зустрічі скликають у разі критичних подій чи загострення ситуації - наприклад, після масштабних атак РФ або різкого підвищення рівня загроз.

Під час таких засідань представники України та країни-члени НАТО узгоджують політичну й військову підтримку, обмінюються інформацією про ризики та шукають способи посилення дипломатичного тиску на агресора.

У роботі Ради можуть брати участь посли, міністри оборони чи закордонних справ, а також інші високопосадовці.

Прийняті у цьому форматі рішення мають політичний характер і задають напрям для подальших дій Альянсу щодо підтримки України.

Рада Україна-НАТО

Окрім цього 1 вересня, стало відомо, що Україна скликає позачергове засідання Ради Україна-НАТО. Причиною засідання були масовані повітряні атаки Росії по території України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначав, що планується обговорити адекватну відповідь на нещодавні атаки російських окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Тарас Качка Війна в Україні
Новини
Саратовський НПЗ та термінал у Феодосії. У Генштабі розповіли про удари по цілям ворога
Саратовський НПЗ та термінал у Феодосії. У Генштабі розповіли про удари по цілям ворога
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа