Качка и Сийярто согласовали повестку дня переговоров Зеленского и Орбана
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В частности, согласовали повестку дня переговоров на уровне лидеров.
Как передает РБК-Украина, об этом Качка сообщил в соцсети Х.
Качка поблагодарил Сийярто за "откровенный и конструктивный дух" первой личной встречи.
"Мы подвели итоги вчерашних двусторонних консультаций по правам национальных меньшинств. Уточнили, что у нас нет проблем по сути и есть решение по всем 11 пунктам, нарушенных Венгрией. Мы заинтересованы в более комплексном диалоге с Венгрией по политике в отношении национальных меньшинств", - рассказал вице-премьер.
Стороны также обсудили сотрудничество в энергетике, в частности, как обеспечить стабильность и диверсификацию поставок нефти и газа и как совместно уменьшить и полностью прекратить поставки российского газа и нефти в ЕС.
Качка подчеркнул, что политические дискуссии о будущем ЕС не являются препятствием для переговоров по всем блокам законодательства ЕС.
"Существуют прагматические решения, которые позволяют учесть позиции всех государств-членов ЕС", - подчеркнул вице-премьер.
Он назвал разговор с венгерским коллегой содержательным и прагматичным и направленным на будущее сотрудничество.
"Мы очертили повестку дня нашего диалога, в частности на высшем уровне", - добавил Качка.
Переговоры Украины и Венгрии
Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига планирует посетить Венгрию из-за роста напряженности между странами.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил визит Сибиги и встречу с ним в Будапеште.
Однако позже в МИД Венгрии уточнили, что в Будапеште запланирована встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой, а не Сибигой.
В то же время глава МИД Украины провел телефонный разговор со своим венгерским коллегой о поддержке Украины в ЕС и безопасности региона.