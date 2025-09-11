Качка та Сійярто узгодили порядок денний переговорів Зеленського та Орбана
Віцепрем’єр України з європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провів зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Зокрема, узгодили порядок денний переговорів на рівні лідерів.
Як передає РБК-Україна, про це Качка повідомив у соцмережі Х.
Качка подякував Сійярто за "відвертий та конструктивний дух" першої особистої зустрічі.
"Ми підбили підсумки вчорашніх двосторонніх консультацій щодо прав національних меншин. Уточнили, що у нас немає проблем по суті і є рішення щодо всіх 11 пунктів, порушених Угорщиною. Ми зацікавлені у більш комплексному діалозі з Угорщиною щодо політики стосовно національних меншин", - розповів віцепрем'єр.
Сторони також обговорили співпрацю в енергетиці, зокрема, як забезпечити стабільність і диверсифікацію постачання нафти та газу та як спільно зменшити й повністю припинити постачання російського газу та нафти до ЄС.
Качка підкреслив, що політичні дискусії про майбутнє ЄС не є перешкодою для переговорів щодо всіх блоків законодавства ЄС.
"Існують прагматичні рішення, які дозволяють врахувати позиції всіх держав-членів ЄС", - підкреслив віцепрем’єр.
Він назвав розмову з угорським колегою змістовною та прагматичною і спрямованою на майбутню співпрацю.
"Ми окреслили порядок денний нашого діалогу, зокрема на найвищому рівні", - додав Качка.
Переговори України та Угорщини
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга планує відвідати Угорщину через зростання напруженості між країнами.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив візит Сибіги та зустріч з ним у Будапешті.
Однак пізніше у МЗС Угорщини уточнили, що у Будапешті запланована зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто та віцепремʼєра України з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою, а не Сибігою.
Водночас глава МЗС України провів телефонну розмову зі своїм угорським колегою про підтримку України в ЄС та безпеку регіону.