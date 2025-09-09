ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В МИД Венгрии уточнили, что Сийярто проведет встречу с Качкой, а не Сибигой

Вторник 09 сентября 2025 22:28
UA EN RU
В МИД Венгрии уточнили, что Сийярто проведет встречу с Качкой, а не Сибигой Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На этой неделе в Будапеште запланирована встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. Глава украинского МИД Андрей Сибига не приедет на переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

"По имеющейся информации, украинское правительство в конце концов делегировало на переговоры в Будапеште, которые, как ожидается, состоятся в четверг, вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку", - сообщили в МИД Венгрии.

Ожидается, что переговоры проведут в четверг, 11 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига планирует посетить Венгрию из-за роста напряженности между странами.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил визит Сибиги и встречу с ним в Будапеште.

"На этой неделе встретимся с Андреем Сибигой в Будапеште, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам. Но мяч на стороне Украины: настоящий прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье", - заявил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Венгрия Тарас Качка Андрей Сибига
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины