В МИД Венгрии уточнили, что Сийярто проведет встречу с Качкой, а не Сибигой

На этой неделе в Будапеште запланирована встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. Глава украинского МИД Андрей Сибига не приедет на переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

"По имеющейся информации, украинское правительство в конце концов делегировало на переговоры в Будапеште, которые, как ожидается, состоятся в четверг, вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку", - сообщили в МИД Венгрии. Ожидается, что переговоры проведут в четверг, 11 сентября.