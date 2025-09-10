Сибига провел переговоры с Сийярто: выяснилось, готова ли Венгрия поддержать Украину в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел важный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто о поддержке Украины в ЕС и безопасности региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Известно, что во время разговора обсуждались ключевые шаги сотрудничества Киева и Будапешта, а также перспективы европейской интеграции Украины.

Сибига проинформировал своего венгерского коллегу об эскалации террора со стороны России и подтвердил приверженность Украины к мирным усилиям. Министр подчеркнул необходимость консолидированной поддержки международного сообщества для усиления давления на Россию и продвижения мирного процесса.

Кроме того стороны обсудили предстоящий визит вице-премьер-министра Украины Тараса Качки в Будапешт и другие двусторонние контакты. Особое внимание было уделено правам венгерского национального меньшинства в Украине и путям решения этих вопросов в духе взаимного уважения.

Сибига подчеркнул важность скорейшего открытия переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС и призвал к поддержке этого шага все государства-члены.

Кроме того, министр приветствовал 10-летнее соглашение Венгрии с Shell о поставках газа, назвав его важным шагом к укреплению энергетической безопасности региона и всей Европы.

"Безопасность Украины и Европы является неделимой, и ее укрепление - наш общий интерес. Прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами является ключевым, и мы предлагаем венгерской стороне конструктивно работать над этим", - подытожил Сибига.