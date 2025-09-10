Сибига провел переговоры с Сийярто: выяснилось, готова ли Венгрия поддержать Украину в ЕС
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел важный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто о поддержке Украины в ЕС и безопасности региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Известно, что во время разговора обсуждались ключевые шаги сотрудничества Киева и Будапешта, а также перспективы европейской интеграции Украины.
Сибига проинформировал своего венгерского коллегу об эскалации террора со стороны России и подтвердил приверженность Украины к мирным усилиям. Министр подчеркнул необходимость консолидированной поддержки международного сообщества для усиления давления на Россию и продвижения мирного процесса.
Кроме того стороны обсудили предстоящий визит вице-премьер-министра Украины Тараса Качки в Будапешт и другие двусторонние контакты. Особое внимание было уделено правам венгерского национального меньшинства в Украине и путям решения этих вопросов в духе взаимного уважения.
Сибига подчеркнул важность скорейшего открытия переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС и призвал к поддержке этого шага все государства-члены.
Кроме того, министр приветствовал 10-летнее соглашение Венгрии с Shell о поставках газа, назвав его важным шагом к укреплению энергетической безопасности региона и всей Европы.
"Безопасность Украины и Европы является неделимой, и ее укрепление - наш общий интерес. Прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами является ключевым, и мы предлагаем венгерской стороне конструктивно работать над этим", - подытожил Сибига.
Напомним, президент США Дональд Трамп очень недоволен тем, что Венгрия продолжает покупать российские энергоресурсы.
При этом полный отказ ЕС от российских энергоресурсов станет испытанием для Венгрии. Потери для неэффективной экономики могут превысить 4% ВВП.