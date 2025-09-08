ua en ru
Сибига планирует визит в Венгрию, - Sky News

Понедельник 08 сентября 2025 16:35
Сибига планирует визит в Венгрию, - Sky News Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига планирует посетить Венгрию из-за роста напряженности между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщает издание, Сибига посетит Венгрию на этой неделе.

Sky News напоминает, что отношения между Будапештом и Киевом были омрачены конфликтами относительно прав меньшинств в Украине.

Также Венгрия получает большую часть своих энергоносителей из России и отказалась поставлять оружие Украине.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также решительно выступил против членства Украины в ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил визит Сибиги и встречу с ним в Будапеште.

"На этой неделе встретимся с Андреем Сибигой в Будапеште, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам. Но мяч на стороне Украины: настоящий прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье", - написал он в соцсети Х.

Напряженные отношения между Украиной и Венгрией

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с самого начала войны России против Украины занимает пророссийскую позицию. Венгрия блокирует помощь Киеву и отказывается поддерживать санкции против РФ.

Также Будапешт блокирует вступление Украины в Евросоюз

По словам президента Украины Владимира Зеленского, такая позиция Венгрии действительно выглядит странной на фоне того, что даже Россия фактически смирилась с евроинтеграцией Украины.

Между тем в Будапеште заявили, что им безразлична позиция Москвы, а блокировать вступление Украины в ЕС они не перестанут.

В то же время сам Орбан заявил, что Венгрия не является антиукраинским государством и хочет будущего для Украины. Также он считает, что обсуждение гарантий безопасности для Украины должны проходить с Россией, а не с США.

Также Венгрия возмущена из-за украинских обстрелов нефтепровода "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал удары по "Дружбе" так называемым покушением на энергобезопасность своей страны.

МИД Украины Венгрия Андрей Сибига
