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Украина назвала договоренность с Венгрией, которую выполнят уже в этом году

21:23 05.06.2026 Пт
2 мин
Часть этих обязательств Украина планирует выполнить уже в текущем году
aimg Анастасия Никончук aimg Милан Лелич
Украина назвала договоренность с Венгрией, которую выполнят уже в этом году Фото: Тарас Качка (Виталий Носач РБК-Украина)
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Киев и Будапешт провели конструктивные переговоры по вопросам национальных меньшинств. Стороны договорились продолжить работу в рамках ранее утвержденного плана действий, а часть обязательств Украина намерена реализовать уже в текущем году.

Как передает РБК-Украина, об этом вице-премьер-министр Тарас Качка заявил на встрече с журналистами.

Тарас Качка заявил, что переговоры с Венгрией по вопросам национальных меньшинств прошли результативно и позволили сторонам согласовать дальнейшие шаги сотрудничества в рамках евроинтеграционного процесса.

По его словам, основой для дальнейшей работы остается План действий по вопросам национальных меньшинств, утвержденный Украиной в прошлом году.

"У нас был очень конструктивный диалог с венграми.В прошлом году мы одобрили План действий по национальным меньшинствам и являются частью наших обязательств в рамках первого переговорного Кластера "Основы". Теперь Венгрия согласилась двигаться в рамках Плана мероприятий по национальным меньшинствам", - отметил Качка.

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Как отметил чиновник, венгерская сторона согласилась продолжать взаимодействие именно в рамках согласованного плана.

Качка отдельно подчеркнул, что предусмотренные меры касаются не только венгерского меньшинства, а всех национальных общин, языки которых имеют официальный статус в государствах Европейского союза.

По его словам, такой подход соответствует обязательствам Украины перед ЕС и обеспечивает равные условия для всех национальных меньшинств.

Также вице-премьер сообщил, что достигнутые договоренности предусматривают поэтапное внесение изменений в украинское законодательство в течение 2026–2027 годов. В то же время часть обязательств Киев намерен реализовать уже в нынешнем году.

Речь прежде всего идет о вопросах, связанных со сферой образования. Именно образовательный блок, по словам Качки, станет одним из первых направлений, по которому Украина планирует выполнить согласованные с Венгрией шаги в рамках реализации Плана действий по вопросам национальных меньшинств.

Напоминаем, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, и обозначил предполагаемые сроки возможных переговоров.

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