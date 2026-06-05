Украина назвала договоренность с Венгрией, которую выполнят уже в этом году

Киев и Будапешт провели конструктивные переговоры по вопросам национальных меньшинств. Стороны договорились продолжить работу в рамках ранее утвержденного плана действий, а часть обязательств Украина намерена реализовать уже в текущем году.

Как передает РБК-Украина , об этом вице-премьер-министр Тарас Качка заявил на встрече с журналистами.

Тарас Качка заявил, что переговоры с Венгрией по вопросам национальных меньшинств прошли результативно и позволили сторонам согласовать дальнейшие шаги сотрудничества в рамках евроинтеграционного процесса.

По его словам, основой для дальнейшей работы остается План действий по вопросам национальных меньшинств, утвержденный Украиной в прошлом году.

"У нас был очень конструктивный диалог с венграми.В прошлом году мы одобрили План действий по национальным меньшинствам и являются частью наших обязательств в рамках первого переговорного Кластера "Основы". Теперь Венгрия согласилась двигаться в рамках Плана мероприятий по национальным меньшинствам", - отметил Качка.

Как отметил чиновник, венгерская сторона согласилась продолжать взаимодействие именно в рамках согласованного плана.

Качка отдельно подчеркнул, что предусмотренные меры касаются не только венгерского меньшинства, а всех национальных общин, языки которых имеют официальный статус в государствах Европейского союза.

По его словам, такой подход соответствует обязательствам Украины перед ЕС и обеспечивает равные условия для всех национальных меньшинств.

Также вице-премьер сообщил, что достигнутые договоренности предусматривают поэтапное внесение изменений в украинское законодательство в течение 2026–2027 годов. В то же время часть обязательств Киев намерен реализовать уже в нынешнем году.

Речь прежде всего идет о вопросах, связанных со сферой образования. Именно образовательный блок, по словам Качки, станет одним из первых направлений, по которому Украина планирует выполнить согласованные с Венгрией шаги в рамках реализации Плана действий по вопросам национальных меньшинств.