В Кабмине анонсировали изменения в правилах бронирования

20:41 22.05.2026 Пт
2 мин
Они будут касаться зарплаты работников и не только
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Алексей Соболев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет Министров подготовил изменения в правилах бронирования военнообязанных граждан.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил в эфире телемарафона.

Читайте также: Бронирование за 24 часа: как оформить отсрочку через "Дію" после обновления данных

По его словам, обновленный зарплатный порог для бронирования повысят до 26 тысяч гривен. Это не будет касаться прифронтовых территорий, для которых требование остается на текущем уровне - 21 600 гривен.

Кроме того, работники, у которых уже есть отсрочка и которые работают по совместительству, будут зачисляться в квоту только один раз только по основному месту работы. Эта норма начнет действовать ориентировочно в середине июня.

Ранее таких работников считали сразу на нескольких предприятиях, если они работают на пол или четверть ставки. Таким образом, некоторые компании фактически "удваивали" количество забронированных".

Центральные и региональные органы власти в течение месяца должны пересмотреть и переутвердить собственные критерии и согласовать их с Минобороны и Минэкономики.

Соболев отметил, что в июне министерства обновляют свои подходы. Он добавил, что в июле-августе компаниям придется согласовывать свой статус критичности по новым правилам.

Напомним, недавно Соболев рассказал, что критически важные предприятия, которые забронированы, генерируют 60% налоговых поступлений. В то же время большое количество людей в розыске ТЦК или в СЗЧ не заняты и не задействованы в Силах обороны.

Отметим, в Минкульте заявили, что производство в рамках инициативы "Тысячевековая" может стать основанием для признания критичности предприятия. Это даст организациям возможность претендовать на бронирование персонала.

