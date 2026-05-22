В Кабмине анонсировали изменения в правилах бронирования

Кабинет Министров подготовил изменения в правилах бронирования военнообязанных граждан.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил в эфире телемарафона.
По его словам, обновленный зарплатный порог для бронирования повысят до 26 тысяч гривен. Это не будет касаться прифронтовых территорий, для которых требование остается на текущем уровне - 21 600 гривен.
Кроме того, работники, у которых уже есть отсрочка и которые работают по совместительству, будут зачисляться в квоту только один раз только по основному месту работы. Эта норма начнет действовать ориентировочно в середине июня.
Ранее таких работников считали сразу на нескольких предприятиях, если они работают на пол или четверть ставки. Таким образом, некоторые компании фактически "удваивали" количество забронированных".
Центральные и региональные органы власти в течение месяца должны пересмотреть и переутвердить собственные критерии и согласовать их с Минобороны и Минэкономики.
Соболев отметил, что в июне министерства обновляют свои подходы. Он добавил, что в июле-августе компаниям придется согласовывать свой статус критичности по новым правилам.
Напомним, недавно Соболев рассказал, что критически важные предприятия, которые забронированы, генерируют 60% налоговых поступлений. В то же время большое количество людей в розыске ТЦК или в СЗЧ не заняты и не задействованы в Силах обороны.
Отметим, в Минкульте заявили, что производство в рамках инициативы "Тысячевековая" может стать основанием для признания критичности предприятия. Это даст организациям возможность претендовать на бронирование персонала.