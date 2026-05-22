У Кабміні анонсували зміни в правилах бронювання

За його словами, оновлений зарплатний поріг для бронювання підвищать до 26 тисяч гривень. Це не буде стосуватись прифронтових територій, для яких вимога лишається на поточному рівні - 21 600 гривень.

Крім того, працівники, у яких вже є відстрочка і які працюють за сумісництвом, зараховуватимуться до квоти тільки один раз лише за основним місцем роботи. Ця норма почне діяти орієнтовно в середині червня.

Раніше таких працівників рахували одразу на кількох підприємствах, якщо вони працюють на пів або чверть ставки. Таким чином, деякі компанії фактично "подвоювали” кількість заброньованих".

Центральні та регіональні органи влади протягом місяця мають переглянути та перезатвердити власні критерії і узгодити їх з Міноборони та Мінекономіки.

Соболев зазначив, що у червні міністерства оновлюють свої підходи. Він додав, що у липні-серпні компаніям доведеться погоджувати свій статус критичності за новими правилами.