Бронирование за 24 часа: как оформить отсрочку через "Дію" после обновления данных

В "Дії" упростили процесс перебронирования работников ОПК и критически важных предприятий для ВСУ. Ответ на заявку после исправления учетных данных теперь будет поступать в течение 24 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Дію ".

Ранее предоставлялось 45 дней для решения вопросов с военным учетом, после чего приходилось подавать заявление на бронирование, ждать 72 часа и потом иметь финальный ответ.

"Сейчас мы убрали лишние шаги. Теперь, если вы убедились, что устранили расхождения в данных в течение своего 45-дневного срока, можете сразу подать заявку на продление бронирования и ответ придет вам в течение 24 часов", - говорится в заявлении.

Для того, чтобы подать заявление на портале "Дія", необходимо:

проверить информацию о юридическом лице;

в блоке "Категория работников" выбрать "Работники с нарушением воинского учета";

указать актуальную категорию после продления бронирования, если их несколько;

внести данные работника;

проверить заявление и подписать его КЭП.

Если заявление подавало уполномоченное лицо, заявление также должен подписать руководитель предприятия или подписант, указанный в ЕГР.

Напомним, в Украине готовят изменения в подходах к мобилизации. Речь идет о более широком привлечении военнослужащих на контрактной основе и постепенном обновлении действующих процедур набора и прохождения службы.