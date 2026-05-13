Бронирование за 24 часа: как оформить отсрочку через "Дію" после обновления данных

14:57 13.05.2026 Ср
Для украинцев убрали лишние шаги
aimg Валерий Ульяненко
Фото: бронирование через "Дію" (Виталий Носач РБК-Украина)
В "Дії" упростили процесс перебронирования работников ОПК и критически важных предприятий для ВСУ. Ответ на заявку после исправления учетных данных теперь будет поступать в течение 24 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Ранее предоставлялось 45 дней для решения вопросов с военным учетом, после чего приходилось подавать заявление на бронирование, ждать 72 часа и потом иметь финальный ответ.

"Сейчас мы убрали лишние шаги. Теперь, если вы убедились, что устранили расхождения в данных в течение своего 45-дневного срока, можете сразу подать заявку на продление бронирования и ответ придет вам в течение 24 часов", - говорится в заявлении.

Для того, чтобы подать заявление на портале "Дія", необходимо:

  • проверить информацию о юридическом лице;
  • в блоке "Категория работников" выбрать "Работники с нарушением воинского учета";
  • указать актуальную категорию после продления бронирования, если их несколько;
  • внести данные работника;
  • проверить заявление и подписать его КЭП.

Если заявление подавало уполномоченное лицо, заявление также должен подписать руководитель предприятия или подписант, указанный в ЕГР.

Напомним, в Украине готовят изменения в подходах к мобилизации. Речь идет о более широком привлечении военнослужащих на контрактной основе и постепенном обновлении действующих процедур набора и прохождения службы.

Кроме того, Минобороны работает над комплексной реформой условий службы и рекрутинга в Силах обороны. Первые 10 из 30 проектов уже почти готовы к запуску. Детали следующих этапов власти обещают обнародовать позже.

РБК-Украина также писало, что делать, когда отсрочка исчезает из системы или не продлевается вовремя, даже если основания для нее остаются.

Ермаку продолжают избирать меру пресечения: что происходит в суде
