У Кабміні заявили про готовність гарантувати безпеку транзиту газу до ЄС

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" Україна розцінює як новий вид гібридної зброї РФ проти ЄС

Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що Україна готова гарантувати безпеку транзиту газу до Європейського союзу. Про це він сказав у ході спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Словаччини Петером Пеллегріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Глава Кабміну зазначив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" Україна розцінює як новий вид російської гібридної зброї проти країн Європи.

"Ми розглядаємо сьогодні Nord Stream 2 не просто як проект газотранспортної системи, а це новий вид російської гібридної зброї проти країн Європи. Звісно, Україна та Словаччина мають право і повинні залишити за собою статус країн-транзитерів, але разом із цим статусом ми є гарантом безпеки постачання газу до європейських країн", - підкреслив український прем'єр.

Гройсман сказав, що ситуація, яка склалася з Україною, чітко показала, що РФ за жодних умов не зможе гарантувати безпеку транзиту через треті маршрути.

"А Україна, Словаччина та європейські партнери через використання ГТС України це здатні забезпечити", - пояснив він.

При цьому Пеллегріні наголосив, що словацькі компанії зацікавлені в участі у роботі майбутнього консорціуму з управління газотранспортною системою України і планують брати участь у реконструкції ГТС.

"Ми відхиляємо проект Nord Stream 2. Це буде шлях в обхід України і Словаччини, і він матиме негативні наслідки для обох країн. А наші країни хочуть продовжувати транзит газу. Мене дуже тішить, що Україна хоче створити консорціум щодо ГТС. Словацькі фірми хочуть брати участь у реконструкції ГТС", - сказав глава словацького уряду.

Нагадаємо, Європейський союз остаточно вніс зміни в Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2".

Як писало РБК-Україна, українська сторона вітає остаточне схвалення поправок до Газової директиви, що має велике значення у контексті тристоронніх консультацій Україна - ЄС - Росія по транзиту газу.

Додамо також, офіційний представник компанії Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявив, що поправки, які внесла Рада ЄС у Газову директиву, не змінюють правові рамки будівництва газопроводу "Північний потік-2", а реалізація проекту йде за графіком.