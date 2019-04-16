В Кабмине заявили о готовности обеспечить безопасность транзита газа в ЕС

Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Строительство газопровода "Северный поток-2" Украина расценивает как новый вид гибридного оружия РФ против ЕС

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова гарантировать безопасность транзита газа в Европейский союз. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Глава Кабмина отметил, что строительство газопровода "Северный поток-2" Украина расценивает как новый вид российского гибридного оружия против стран Европы.

"Мы рассматриваем сегодня Nord Stream 2 не просто как проект газотранспортной системы, а это новый вид российского гибридного оружия против стран Европы. Конечно, Украина и Словакия имеют право и должны оставить за собой статус стран-транзитеров, но вместе с этим статусом мы являемся гарантом безопасности поставок газа в европейские страны", - подчеркнул украинский премьер.

Гройсман сказал, что ситуация, которая сложилась с Украиной, четко показала, что РФ при каких условиях не сможет гарантировать безопасность транзита через третьи маршруты.

"А Украина, Словакия и европейские партнеры через использование ГТС Украины это способны обеспечить", - пояснил он.

При этом Пеллегрини отметил, что словацкие компании заинтересованы в участии в работе будущего консорциума по управлению газотранспортной системой Украины и планируют участвовать в реконструкции ГТС.

"Мы отклоняем проект Nord Stream 2. Это будет путь в обход Украины и Словакии, и он будет иметь негативные последствия для обеих стран. А наши страны хотят продолжать транзит газа. Меня очень радует, что Украина хочет создать консорциум по ГТС. Словацкие фирмы хотят брать участие в реконструкции ГТС", - сказал глава словацкого правительства.

Напомним, Европейский союз окончательно внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2".

Как писало РБК-Украина, украинская сторона приветствует окончательное одобрение поправок к Газовой директиве, что имеет большое значение в контексте трехсторонних консультаций Украина - ЕС - Россия по транзиту газа.

Добавим также, официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что поправки, которые внес Совет ЕС в Газовую директиву, не изменяют правовые рамки строительство газопровода "Северный поток-2", а реализация проекта идет по графику.