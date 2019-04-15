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ЄС остаточно вніс зміни до Газової директиви

Новини » Енергетика    15.04.2019 - 11:55
ЄС остаточно вніс зміни до Газової директиви
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

ЄС поширив європейські норми на "Північний потік-2"

Європейський союз остаточно вніс зміни до Газової директиви, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2". Відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада ЄС, передає DW.

Повідомляється, що зміни до директиви підтримали 27 країн-учасниць Євросоюзу, утрималася лише Болгарія. Цього тижня нововведення формально підпишуть в ході пленарної сесії Європарламенту, після чого документ опублікують в Офіційному журналі ЄС.

Зазначимо, Газова директива поширює європейські норми на газопроводи, які прокладено до ЄС з третіх країн. Найбільший вплив це матиме на новий російський "Північний потік-2".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії не бачать загроз для "Північного потоку-2" через Газову директиву ЄС. Проте тепер для його запуску необхідно створення незалежного від "Газпрому" оператора. Причому оператор має пройти сертифікацію Федерального агентства мереж Німеччини під контролем Європейської комісії.

Крім того, до "Північного потоку-2" необхідно забезпечити доступ третіх компаній, тарифи на транзит буде встановлювати німецький регулятор, а "Газпром" зобов'яжуть забезпечити безпеку поставок.

Минулого тижня стало відомо, що "Газпром" проклав 40% нового газопроводу.

 

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