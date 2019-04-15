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РФ продовжить будувати "Північний потік-2", незважаючи на директиву ЄС

Новини » Енергетика    15.04.2019 - 15:15
РФ продовжить будувати "Північний потік-2", незважаючи на директиву ЄС
Фото: "Північний потік-2" (gettyimages.com)

У РФ заявили, що поправки не змінюють правові рамки спорудження газопроводу "Північний потік-2"

Поправки, які вніс Рада Європейського союзу Газову директиву, не змінюють правові рамки спорудження газопроводу "Північний потік-2". Реалізація проекту триває за графіком, заявив офіційний представник компанії Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, передають росСМИ.

Повідомляється, що "реалізація проекту триває у повній відповідності з чинним законодавством і при повній підтримці фінансових інвесторів".

"Угода про внесення поправок в Газову директиву не змінює правові рамки будівництва "Північного потоку-2", - підкреслив Мюллер, додавши, що компанія Nord Stream 2 AG взяла до уваги прийняття поправки в Газову директиву Європейського союзу.

Сьогодні, 15 квітня Європейський союз остаточно вніс зміни у Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2".

Відповідно до змін у Газову директиву для того щоб "Північний потік-2" дозволили ввести в експлуатацію, йому доведеться відповідати більш жорстким вимогам.

Перша з вимог передбачає, що транспортуванням газу не може займатися та ж компанія, яка видобуває і продає газ. Оператор Nord Stream 2 AG цій вимозі не відповідає. У зв'язку з цим російському "Газпрому" доведеться створювати окремого оператора, незалежного від компанії.

Друга вимога ЄС - доступ третіх компаній до "Північного потоку-2". Також додамо, що конкурентні тарифи на транспортування газу буде встановлювати регулятор Німеччини. А сам газопровід повинен буде працювати прозоро в питанні безпеки поставок.

Раніше повідомлялося, що у Росії не бачать загроз для "Північного потоку-2" Газової директиви ЄС. 

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