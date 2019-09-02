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Бородянський анонсував запуск нових агентств у сфері спорту

Новини » Політика    02.09.2019 - 16:19
Бородянський анонсував запуск нових агентств у сфері спорту
Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/noblesfortune)

В Україні з'являться агентства спорту високих досягнень та масового спорту

В Україні при Міністерстві культури, молоді і спорту з'являться нові агентства. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив новий профільний міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський.

За його словами, міністерство буде займатися формуванням політик, а агентства - їх втіленням. У той же час новостворені інститути книги і Український культурний фонд залишаться.

"Так, я б хотів, щоб були створені нові агентства... Точно агентство спорту високих досягнень, агентство масового спорту і агентство гуманітарної інфраструктури", - підкреслив Бородянський.

Нагадаємо, в кінці липня президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Бородянського своїм позаштатним радником. До цього Бородянський був генеральним директором телеканалу СТБ, з березня 2012 року очолював медіа-групи StarLightMedia.

Відзначимо, окрім Міністерства культури, молоді та спорту, в новому уряді об'єднали Міністерство аграрної політики та Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив цей крок необхідністю реалізації ключових реформ.

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