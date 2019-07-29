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В Україні з'явиться всесвітній російськомовний канал, - ОП

Новини » Політика    29.07.2019 - 20:42
В Україні з'явиться всесвітній російськомовний канал, - ОП
Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill.timoshenko)

У ОП вважають, що канал необхідний для боротьби за уми українців на окупованих територіях

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що в Україні для посилення позицій країни в інформаційній боротьбі буде створений всесвітній російськомовний канал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися як за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, так і за уми росіян на території Російської Федерації.

"У нас розроблено варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення по всьому світу", - заявилТимошенко.

За його словами, у команді глави держави хочуть, щоб це був державний канал.

"Але ми домовляємося з приватними каналами про передачу прав на використання їх самого класного контенту", - зазначив заступник голови офісу президента.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Бородянського - колишнього генерального директора каналу "СТБ" - своїм позаштатним радником.

Крім того, у Києві вночі суботи, 13 липня, невідомий вистрілив з гранатомета в фасад будівлі телеканалу "112 Україна". Зокрема, близько 4 години ночі правоохоронці отримали повідомлення про вибух на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва. Прибувши на виклик, правоохоронці виявили пошкодження фасаду будівлі. На місці події був виявлений отстрелянный тубус гранатомета.

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