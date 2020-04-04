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В уряді спростували обов’язок магазинів видавати покупцям маски

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 16:36
В уряді спростували обов’язок магазинів видавати покупцям маски
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Магазини повинні лише контролювати, щоб покупці були в масках

У Кабінеті міністрів спростовують інформацію про те, що магазини, банки та аптеки мають забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами. Про це йдеться в роз'яснені щодо нових обмежувальних заходів, які набирають чинності з 6 квітня, розміщеному на Урядовому порталі.

Як зазначається в повідомленні, установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів виключно в масках та респіраторах.

"Обов’язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів", - додали урядовці.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 3 квітня посилив карантин в Україні, заборонивши, зокрема, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також у громадських місцях без захисних масок.

Нагадаємо, за даними Transparency International Ukraine, постачальники медичних масок підняли ціни більш ніж у десять разів. У січні 2020 року медичні маски замовники купували в середньому по 0,68-1,5 грн, у лютому - по 0,7-3,2 грн. Проте у березні відбувся раптовий стрибок - ціни раптово стрибнули до 10-25 грн за штуку.

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