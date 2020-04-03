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Місяць без прогулянок і можливе послаблення карантину: що пропонує Кабмін

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 12:43
Місяць без прогулянок і можливе послаблення карантину: що пропонує Кабмін
Фото: Денис Шмигаль (telegram/Denys_Smyhal)

В кінці квітня може розпочатися поступове послаблення карантину

Карантин в Україні в кінці квітня можуть послабити, за умови зниження захворюваності на коронавірус. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Детальніше про рішення Кабміну - у матеріалі РБК-Україна.

Так, Шмигаль анонсував такі кроки:

  • уряд продовжує посилювати заходи щодо захистів зовнішніх кордонів і відповідно до рішення уряду, залишається працювати лише 21 пункт пропуску на держкордоні.
  • вводиться обов'язкова обсервація на 14 днів для всіх осіб, які будуть прибувати в Україну.
  • забороняється пересуватися по вулицях групами більше ніж двоє осіб, крім випадку супроводу дітей.
  • уряд закликає утриматися від шашликів і прогулянок у парках на найближчі 3-4 тижні.
  • Шмигаль заявив, що Україна не може дозволити собі не працювати півроку, чи 2-3 місяці. За розрахунками Кабміну за три тижні ті, хто зараз захворів на коронавірус, мають одужати, а введені обмеженя завадять хворобі поширюватися.
  • якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня може розпочатися поступове послаблення карантинних заходів. Цей процес буде відбуватися у кілька етапів: на роботу підуть люди працездатного віку і паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту, це дозволить з початку травня почати рестарт економіки, але це не означатиме послаблення інших карантинних заходів.
  • оскільки загроза поширення коронавірусу за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть діяти. Всі будуть зобов'язані носити маски та дотримуватися карантину.
  • для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений.

Карантин в Україні

Карантин в Україні введено з 12 березня і спочатку терміном його закінчення було 3 квітня, проте, через поширення коронавірусу Кабмін продовжив термін дії обмежень до 24 квітня. На даний момент в країні закриті всі розважальні заклади, кафе, ресторани, театри. Закрито ринки і введено обмеження в роботу громадського транспорту. Зокрема, в Києві, Харкові та Дніпрі закрито метро. Крім того, закриті ТРЦ, працюють тільки продуктові магазини, аптеки, банки і АЗС.

ЄС розглядає продовження терміну закриття кордонів через коронавірус
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