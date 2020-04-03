Місяць без прогулянок і можливе послаблення карантину: що пропонує Кабмін

Фото: Денис Шмигаль (telegram/Denys_Smyhal)

В кінці квітня може розпочатися поступове послаблення карантину

Карантин в Україні в кінці квітня можуть послабити, за умови зниження захворюваності на коронавірус. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Детальніше про рішення Кабміну - у матеріалі РБК-Україна.

Так, Шмигаль анонсував такі кроки:

уряд продовжує посилювати заходи щодо захистів зовнішніх кордонів і відповідно до рішення уряду, залишається працювати лише 21 пункт пропуску на держкордоні .

. вводиться обов'язкова обсервація на 14 днів для всіх осіб, які будуть прибувати в Україну.

для всіх осіб, які будуть прибувати в Україну. забороняється пересуватися по вулицях групами більше ніж двоє осіб , крім випадку супроводу дітей.

, крім випадку супроводу дітей. уряд закликає утриматися від шашликів і прогулянок у парках на найближчі 3-4 тижні .

. Шмигаль заявив, що Україна не може дозволити собі не працювати півроку, чи 2-3 місяці. За розрахунками Кабміну за три тижні ті, хто зараз захворів на коронавірус, мають одужати, а введені обмеженя завадять хворобі поширюватися.

якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня може розпочатися поступове послаблення карантинних заходів . Цей процес буде відбуватися у кілька етапів: на роботу підуть люди працездатного віку і паралельно буде частково відновлюватися рух громадського транспорту , це дозволить з початку травня почати рестарт економіки, але це не означатиме послаблення інших карантинних заходів.

. Цей процес буде відбуватися у кілька етапів: і паралельно буде , це дозволить з початку травня почати рестарт економіки, але це не означатиме послаблення інших карантинних заходів. оскільки загроза поширення коронавірусу за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть діяти. Всі будуть зобов'язані носити маски та дотримуватися карантину.

для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений.

Карантин в Україні

Карантин в Україні введено з 12 березня і спочатку терміном його закінчення було 3 квітня, проте, через поширення коронавірусу Кабмін продовжив термін дії обмежень до 24 квітня. На даний момент в країні закриті всі розважальні заклади, кафе, ресторани, театри. Закрито ринки і введено обмеження в роботу громадського транспорту. Зокрема, в Києві, Харкові та Дніпрі закрито метро. Крім того, закриті ТРЦ, працюють тільки продуктові магазини, аптеки, банки і АЗС.