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В Кабмине опровергли обязанность магазинов выдавать покупателям маски

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 16:36
В Кабмине опровергли обязанность магазинов выдавать покупателям маски
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Магазины должны только контролировать, чтобы покупатели были в масках

В Кабинете министров опровергают информацию о том, что магазины, банки и аптеки должны обеспечивать посетителей масками или респираторами. Об этом говорится в разъяснении относительно новых ограничительных мер, которые вступают в силу с 6 апреля, размещенном на Правительственном портале.

Как отмечается в сообщении, учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах.

"Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей", - добавили чиновники.

Напомним, Кабинет министров 3 апреля усилил карантин в Украине, запретив, в частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.

Напомним, по данным Transparency International Ukraine, поставщики медицинских масок подняли цены более чем в десять раз. В январе 2020 года медицинские маски заказчики покупали в среднем по 0,68-1,5 грн, в феврале - по 0,7-3,2 грн. Однако в марте произошел внезапный скачок - цены внезапно подскочили до 10-25 грн за штуку.

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