Постачальники медичних масок підняли ціни більш ніж у десять разів

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни у березні раптово стрибнули до 10-25 грн за штуку

Середні ціни на медичні маски на Prozorro у березні 2020 році збільшилися більш ніж у десять раз у порівнянні з початком року. Такі дані наводить Transparency International Ukraine.

За даними дослідження, державні замовники з 1 січня по 28 березня купили майже 2,5 млн медичних масок на 25 млн грн. Очікувано найбільше масок придбали в березні - 1,8 млн. Однак такі закупівлі проводилися і раніше: у лютому купили 547 тис., а в січні - 108 тис.

У січні 2020 року медичні маски замовники купували в середньому по 0,68-1,5 грн, у лютому - по 0,7-3,2 грн. Проте у березні відбувся раптовий стрибок - ціни раптово стрибнули до 10-25 грн за штуку.

Серед найбільших постачальників багато тих, хто швидко переключився на медичні товари з іншого виду діяльності. До топ 5 постачальників масок увійшли лише 2 дві компанії, що спеціалізуються на медицині. Решта - автомобільна і будівельна компанії та ФОП, який раніше торгував одягом і взуттям, а ще раніше м’ясом, зазначається в повідомленні Transparency International Ukraine.

Нагадаємо, Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України відкрило справу стосовно виробників і постачальників медичних масок, а також аптечних мереж Києва, у зв'язку зі зростанням цін на вироби під час спалаху коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, Антимонопольний комітет України зафіксував різке зростання цін на деякі продовольчі товари. У деяких регіонах з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор на 16%.