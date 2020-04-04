Кабмін дозволив перебувати на вулиці без маски

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Носіння маски не обов’язкове, оскільки вулиця не є "громадським місцем"

Кабінет міністрів рекомендує на період карантину перебувати на вулиці в масці, хоча це і не передбачено нормою нової постанови. Про це йдеться в роз'яснені щодо нових обмежувальних заходів, які набирають чинності з 6 квітня, розміщеному на Урядовому порталі.

Як нагадали в Кабміні, у постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях громадяни мають бути в масці чи респіраторі.

"Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше)", - цитують урядовці норму закону.

Але в уряді зазначають, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія; тощо.

"Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 3 квітня посилив карантин в Україні, заборонивши, зокрема, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також у громадських місцях без захисних масок.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більше половини українців (56%) заявили, що обмежили вихід з дому зв'язку з карантином через епідемію коронавірусу.