В уряді хочуть законодавчо посилити захист дітей, народжених сурогатними матерями

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мінсоцполітики закликає розробити національну політику у відношенні сурогатного материнства

У Міністерстві соціальної політики планують законодавчо посилити захист дітей, народжених сурогатними матерями. У міністерстві прокоментували ситуацію, яка нещодавно виникла в Києві, коли батьки, громадяни іноземних країн, через відсутність транспортного сполучення у зв’язку з пандемію, викликаною COVID-19, не можуть забрати своїх дітей, народжених шляхом сурогатного материнства в Україні.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Діти фактично перебувають без батьківського догляду та не можуть повною мірою відчувати тактильний і емоційний контакт з рідними дорослими, що так необхідно в перші місяці їх життя для повноцінного розвитку. Поряд з тим, в інших країнах ситуація з сурогатним материнством розглядається з іншого боку та часто прирівнюється до торгівлі людьми і карається законом", - звертають увагу у Мінсоцполітики.

Відомство підкреслює, що сурогатне материнство заборонено законом в таких розвинених країнах, як в Австрія, Норвегія, Швеція, Франція, Італія, Швейцарія, Німеччина та в деяких штатах Сполучених Штатів Америки. При цьому в Україні порядок та умови застосування допоміжних репродуктивних технологій регулюється відповідним наказом МОЗ.

"Мінсоцполітики як головний координатор у сфері захисту прав дітей та протидії торгівлі людьми, ініціює законодавче посилення захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями. Нам необхідно розробити свою національну політику у відношенні сурогатного материнства, особливо стосовно надання такої послуги громадянам іноземних країн", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що через карантин в Україні можуть застрягти тисячі дітей, народжених для іноземців.

Як писало РБК-Україна, нещодавно у Києві блокували нелегальне перевезення дітей за кордон під прикриттям програми сурогатного материнства.

Після цього заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Верховна рада повинна законодавчо врегулювати питання сурогатного материнства.

Автор: Юлия Струк