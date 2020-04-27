МВС просить Раду прийняти закон про сурогатне материнство

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У міністерстві відзначили, що такий закон необхідний, щоб уникнути продажу дітей за кордон

Верховна рада повинна законодавчо врегулювати питання сурогатного материнства, щоб виключити продаж дітей за кордон. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Заступник глави МВС зазначив, що днями співробітники відділу по боротьбі з торгівлею людьми спільно з управлінням карного розшуку столичного главку і слідчими Печерського управління поліції припинили діяльність групи осіб, які під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали переміщення новонароджених дітей за кордон.

Він підкреслив, що така злочинна схема стала можливою, тому, що в Україні повноцінно не врегульоване питання сурогатного материнства.

"Воно прямо не заборонено законом, і тому все відбувається за цивільно-правовим договором, виконання якого контролюється самими його сторонами. Навіть нотаріального посвідчення такого договору не вимагається. Однак продаж новонародженої дитини - це повний склад злочину, передбачений статтею 149 Кримінального кодексу "торгівля людьми", - сказав Геращенко.

Заступник міністра заявив про необхідність врегулювання даного питання парламентом.

"Якщо так (дозволено сурогатне материнство, - ред.), то необхідно приймати закон про сурогатне материнство, в якому необхідно передбачити необхідні заходи щодо захисту прав та інтересів всіх сторін і головне - новонародженої дитини. Потрібно визначити - ми дозволяємо сурогатне материнство тільки для громадян України? Або дозволяємо українським жінкам продавати виношених ними у своїй утробі дітей за кордон? Якщо немає, тоді потрібно заборонити в принципі сурогатне материнство, передбачивши пряму відповідальність за таке діяння", - сказав чиновник.

Нагадаємо, в Києві правоохоронці блокували нелегальне переправлення дітей за кордон під прикриттям програми сурогатного материнства.

Як писало РБК-Україна, в 2018 році в Генпрокуратурі підкреслювали, що Україні необхідно врегулювати питання сурогатного материнства на законодавчому рівні, оскільки в країні набрала обертів проблема протиправного використання жінок з малозабезпечених сімей в сурогатному материнстві