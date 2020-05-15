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В Кабмине хотят законодательно усилить защиту детей, рожденных суррогатными матерями

Новости » Политика     15.05.2020 - 14:08
В Кабмине хотят законодательно усилить защиту детей, рожденных суррогатными матерями
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Минсоцполитики призывает разработать нацполитику в отношении суррогатного материнства

В Министерстве социальной политики планируют законодательно усилить защиту детей, рожденных суррогатными матерями. В министерстве прокомментировали ситуацию, которая недавно возникла в Киеве, когда родители, граждане иностранных государств из-за отсутствия транспортного сообщения в связи с пандемией, вызванной COVID-19, не могут забрать своих детей, рожденных путем суррогатного материнства в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Дети фактически находятся без родительского присмотра и не могут в полной мере чувствовать тактильный и эмоциональный контакт с родными взрослыми, что так необходимо в первые месяцы их жизни для полноценного развития. Вместе с тем, в других странах ситуация с суррогатным материнством рассматривается с другой стороны и часто приравнивается к торговле людьми и карается законом", - обращают внимание в Минсоцполитики.

Ведомство подчеркивает, что суррогатное материнство запрещено законом в таких развитых странах, как Австрия, Норвегия, Швеция, Франция, Италия, Швейцария, Германия и в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки. При этом в Украине порядок и условия применения вспомогательных репродуктивных технологий регулируется соответствующим приказом Минздрава.

"Минсоцполитики как главный координатор в сфере защиты прав детей и противодействии торговле людьми, инициирует законодательное усиление защиты прав детей, рожденных суррогатными матерями. Нам необходимо разработать свою национальную политику в отношении суррогатного материнства, особенно в отношении предоставления такой услуги гражданам иностранных государств", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что из-за карантина в Украине могут застрять тысячи детей, рожденных для иностранцев.

Как писало РБК-Украина, недавно в Киеве блокировали нелегальную перевозку детей за границу под прикрытием программы суррогатного материнства.

После этого заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Верховная рада должна законодательно урегулировать вопрос суррогатного материнства.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство социальной политикиматеринство
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