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Денісова: в Україні можуть застрягти тисячі дітей, народжених для іноземців

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 16:59
Денісова: в Україні можуть застрягти тисячі дітей, народжених для іноземців
Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)

Іноземні батьки не можуть потрапити в Україну через карантин

Через карантин в Україні можуть застрягти тисячі дітей, народжених для іноземців. Про це на брифінгу заявила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, на сьогодні в готелі "Венеція", який належить одній з клінік репродуктивної медицини, знаходяться 51 немовлят, народжених від сурогатних матерів. При цьому до карантину в Україну встигли прибути іноземні батьки 15 з них.

"Через звернення від цієї клініки, я дізналася, що в цілому по Україні понад 100 дітей чекають на своїх батьків у різних центрах репродуктивної медицини. Вони зробили такий прогноз, що до кінця карантину таких дітей будуть не сотні, а тисячі", - додала Денісова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві блокували нелегальне перевезення дітей за кордон під прикриттям програми сурогатного материнства.

Після цього заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Верховна рада повинна законодавчо врегулювати питання сурогатного материнства.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України карантининостранцыпреступления
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