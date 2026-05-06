Зеленский анонсировал кадровые перестановки в Кабмине и перезагрузку госпредприятий

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих кадровых решениях после обсуждения с премьер-министром Юлией Свириденко, подчеркнув необходимость усиления управленческой эффективности и взаимодействия с парламентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента в сети Telegram.

Кадровые изменения в правительстве

Глава государства заявил, что вместе с премьером детально рассмотрел кадровые вопросы, требующие оперативного решения.

В ближайшее время Кабинет министров планирует обновить часть заместителей министров.

Отдельное внимание уделяется выстраиванию результативной коммуникации с народными депутатами, в том числе по вопросам назначения на вакантные должности в министерствах.

Перезагрузка государственных компаний

По словам президента, изменения коснутся не только правительства, но и государственного сектора.

Ожидается переформатирование ряда предприятий, включая проведение конкурса на должность руководителя компании "Леса Украины", а также кадровые решения в "Энергоатоме".

