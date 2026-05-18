Зеленский провел совещание по кадровым вопросам: где будут ротации

Президент Украины сообщил, что провел длительное совещание с представителями правительства и парламента по кадровым вопросам, которые, по его словам, требуют решения в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Совещание по кадровым вопросам

По словам Зеленского, участие во встрече приняли представители правительства и народные депутаты.

Президент отметил, что сейчас государству необходима более активная внутренняя работа, а ряд направлений требует дополнительных решений.

Возможны изменения в дипломатическом корпусе

Зеленский также заявил о необходимости изменений в дипломатическом корпусе. По его словам, отдельные вопросы нуждаются в замене и исправлении.

При этом глава государства не уточнил, о каких именно кадровых решениях идет речь и какие должности могут затронуть изменения.

"Мы провели сегодня достаточно длительное, детальное совещание – чиновники, наши парламентарии – по кадровым вопросам, которые нуждаются в решении. Надо больше активной внутренней работы в государстве. И, кроме того, есть вещи, которые нуждаются в замене и исправлении в дипломатическом корпусе", - отметил президент.

Когда ожидаются решения

Президент сообщил, что необходимые решения планируют принимать в течение ближайших недель. В завершение обращения Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.