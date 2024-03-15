Кабмин утвердил расположение Национального военного кладбища

"Утверждаем документ, который четко определяет его (Национальное военное мемориальное кладбище, - ред.) расположение на двух участках в Гатненской общине Фастовского района Киевской области", - заявил Шмыгаль и добавил, что создание кладбища имеет очень большое значение для нашей страны.

Строительство Национального военного мемориального кладбища

Еще в апреле текущего года Киевсовет выделил земельный участок для размещения мемориального военного кладбища. Площадь кладбища составит около 100 гектаров. Позже в Верховной раде зарегистрировали законопроект по обеспечению размещения мемориального кладбища, а в мае - поддержали.

В августе Кабинет министров принял документ, регулирующий процедуру проектирования кладбища и механизм отвода земельных участков для указанных нужд.

По словам Шмыгаля, первую очередь Национального военного мемориального кладбища откроют в первой половине текущего года.