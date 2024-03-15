Кабмін затвердив розташування Національного військового кладовища

"Затверджуємо документ, який чітко визначає його (Національне військове меморіальне кладовище, - ред.) розташування на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області", - заявив Шмигаль та додав, що створення кладовища має дуже велике значення для нашої країни.

Будівництво Національного військового меморіального кладовища

Ще у квітні поточного року Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища. Площа кладовища сягатиме майже 100 гектарів. Пізніше у Верховній раді зареєстрували законопроєкт щодо забезпечення розміщення меморіального кладовища, а в травні - підтримали.

В серпні Кабінет міністрів прийняв документ, який врегульовує процедуру проєктування кладовища й механізм відведення земельних ділянок для зазначених потреб.

За словами Шмигаля, першу чергу Національного військового меморіального кладовища відкриють в першій половині поточного року.